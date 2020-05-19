انتحار مصاب بفيروس كورونا في مستشفى الصدر بالعباسية.. والنيابة تحقق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قال مصدر قضائي، إن نيابة مدينة نصر ثان، بدأت التحقيق في واقعة قيام مصاب بفيروس كورونا بإلقاء نفسه من غرفته بمستشفى الصدر بالعباسية.

وأضاف المصدر - رفض ذكر اسمه - أن النيابة أجرت معاينة لموقع الحادث، وتبين انتحار المتوفى من غرفته بالطابق الرابع أثناء وجوده بالعزل لحين شفائه.

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وأوضح المصدر أن النيابة ناظرت جثة المتوفى وتبين من المعاينة الظاهرة إصابته بكسر في الجمجمة وكسور متفرقة ونزيف، وطلبت توقيع الكشف الطبي عليه دون تشريح، موضحا باقتضاب "مصابين كورونا مبيتشرحوش زي أمراض الإيدز".

وأمرت النيابة باستدعاء المسؤولين عن متابعة المريض وحالته الصحية لسماع أقوالهم وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة.

كان قسم شرطة مدينة نصر ثان، تلقى بلاغا من المستشفى بانتحار مصاب بفيروس كورونا بإلقاء نفسه من غرفته في مستشفى الصدر بالعباسية.

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتتولى النيابة التحقيق.

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