بقيمة 5 ملايين جنيه.. أمن المنافذ يضبط 5 قضايا تهريب في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 5 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع، مواد غذائية، مستحضرات تجميل) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي فيها أكثر من 4 مليون و881 ألف جنيه.

وفي مجال الأمن العام، نجحت الحملات في ضبط 20 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

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وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملات في تنفيذ 95حكم قضائي متنوع، وضبط 206مخالفة مرورية متنوعة.

كما نجحت الحملات في ضبط 490 جرام لمخدر الماريجوانا المخدر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لأحكام السيطرة الأمنية عليها.