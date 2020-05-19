القوى العاملة تصدر منشوراً للمديريات لمتابعة أجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي: أصدرت وزارة القوي العاملة منشوراً لمديرياتها ومكاتبها علي مستوى المحافظات لمتابعة إجازة عيد الفطر المبارك لمدة 5 أيام مع الشركات والمصان. وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، قد أعلن أنه تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة أزمة كورونا وطبقًا لما صدر من قرارات في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا المستجد برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء، يتم منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر لمدة 5 أيام من الأحد 24 حتى 28 مايو الجاري.

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