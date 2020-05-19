سأذكر كل الملابسات في وقتها.. أول تعليق من النائبة شرين فراج عقب إصابتها بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قالت الدكتورة شرين فراج، عضو مجلس النواب المصابة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، إنها ستجري غدًا مسحة جديدة لإجراء تحليل "بي سي آر" للتأكد من استمرار إصابتها أو تعافيها بعد خضوعها لجرعات علاج مكثفة استمرت عشرة أيام منذ تأكد إصابتها بالفيروس بمستشفى قصر العيني الفرنساوي للعزل.

وأضافت لمصراوي، الثلاثاء: "كنت أرتدي الكمامة، وتحديدًا آخر جلسة بلجنة الخطة والموازنة؛ لكن تعامل شخص ملتزم بالإجراءات الاحترازية مع شخص مصاب غير مسؤول قد ينقل إليه العدوى بكل سهولة، ولكل حادث حديث، وإذا كتب الله لي عمرًا بالتأكيد سوف أحكي كل الملابسات في وقتها".

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وأضافت فراج أن أبناءها موجودون معها في نفس المستشفى وسيتم أيضًا أخذ مسحة لهم غدًا للاطمئنان على حالتهم.

وتابعت النائبة بأنها لم تكن تتخيل مدى صعوبة هذه التجربة وحجم الألم الذي يتعرض إليه مريض كورونا إلى أن كتب الله عليها المرور بهذه التجربة القاسية، ورغم ذلك لم يهمها ويؤذيها أكثر من أنها كانت سببًا في إصابة أبنائها وإلحاق الأذي بهم.

لم تتواصل الدكتورة شيرين، خلال الأيام العشرة الماضية، مع أحد وكانت تعاني بشدة أثناء هذه الأيام، وقد أُصيبت بعدوى بكتيرية جعلت الأمر أشد قسوة، وتم إضافة الكورتيزون لعلاجها في الفترة الأخيرة، واليوم طمأنها الأطباء بأن المرحلة الصعبة مرت بسلام.