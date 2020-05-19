نقيب المحامين يخاطب وزارة الدفاع لتوريد كمامات وعبوات الكحول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: خاطب نقيب المحامين رجائي عطية، وزارة الدفاع لتوريد 150 ألف كمامة وعبوات الكحول للتطهير من القوات المسلحة إلى نقابة المحامين. نص الخطاب سعادة اللواء/ ممدوح شاهين Advertisements مساعد وزير الدفاع الموقر تحية طيبة وبعد التكرم بمساعيكم الحميدة لتوريد مائة وخمسين ألف كمامة وعبوات الكحول للتطهير من القوات المسلحة إلى نقابة المحامين. والنقابة على استعداد لسداد الثمن فورا.

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