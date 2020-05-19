الصحة: 3 نصائح مهمة لمواجهة الطقس الحار

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
وجهت وزارة الصحة، 3 نصائح للمواطنين؛ لتجنب موجة الطقس الحار التي تشهدها البلاد حاليا.
ونصحت الوزارة في منشور توعوي، اليوم الثلاثاء، بتجنب التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة، والتزام بالتواجد دائمًا في مكان جيد التهوية.
ولفتت إلى ضرورة شرب سوائل كثيرة في فترة ما بين الإفطار والسحور.
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