أخبار مصر | محامي يطالب بالقبض على منتصر الزيات لنشره أخبار كاذبه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر محامي يطالب بالقبض على منتصر الزيات لنشره أخبار كاذبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم المحامى فهمى بهجت بالبلاغ رقم 22529 عرائض المكتب الفني للنائب العام ضد منتصر الزيات المحامى لقيامه فى هذه الفتره الصعبه التى تمر بها البلاد بنشر اخبار كاذبه عن وجود حالات كورونا فى الحجز السياسى لقسم اول مدينه نصر و قام بنقلها لقناه الجزيره القطريه و شبكه رصد الاخوانيه لإحداث حاله رعب بين المساجين و أقاربهم...

وقام المركز الاعلامى بوزاره الداخليه بنفى تلك الشائعات و اعتبر من يطلقها يهدف إلى اثاره البلبله فى اوساط الرأى العام لإحداث الفوضى.

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وأوضح بهجت فى بلاغه أنها ليست المره الأولى التى يقوم فيها الزيات بنشر أخبار كاذبه بل قام بإجراء مداخله هاتفيه لقناه الجزيره و اشاع كذبا بأن قطاع السجون يقوم بمنع الطعام والأدوية عن المساجين السياسين تحديدا مدعيا وجود خطه ممنهجه للقضاء عليهم مما دعى المركز الاعلامى بوزاره الداخليه بنفى تلك الشائعات فورا لمنع حدوث تداعيات باحداث الفوضى والبلبله فى الرأى العام.

وأضاف بهجت أن الزيات معتاد اهانه رموز الدوله و قيادتها و القاء التهم عليهم بهدف تكدير السلم العام للمجتمع المصرى .

وطالب بهجت فى بلاغه من المستشار حماده الصاوى النائب العام سرعه القبض على منتصر الزيات والتحقيق معه فى البلاغات المقدمه ضده.