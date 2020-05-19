أخبار مصر | "أمهات مصر" يطالب بقرار وزاري يحدد طريقة دفع المصروفات الدراسية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر" يطالب بقرار وزاري يحدد طريقة دفع المصروفات الدراسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترحت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، صدور قرار وزاري يحدد طريقة دفع المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة بما يتناسب مع ظروف أولياء الأمور والمجتمع بشكل عام في الوقت الراهن.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن أغلب أولياء الأمور ظروفهم صعبة في الوقت الحالي بسبب جائحة فيروس كورونا، وفي الوقت نفسه توجد شكاوي من بعض أولياء الأمور بأن هناك مدارس خاصة طلبت منهم دفع مصروفات العام الدراسي الجديد، وبالتالي يجب علي الوزارة التدخل بصدور قرار يتضمن طريقة لدفع المصروفات بما يناسب ظروف أولياء الأمور سواء من خلال دفع جزء في بداية الدراسة وليس من الأن أو دفع نسبة قليلة، وغيرها من المقترحات التي يجب علي الوزارة أن تقترحها وتراها مناسبة بما يناسب ظروف الطرفين، سواء أولياء الأمور والمدارس.

وتفاعل العديد من أولياء الأمور من الأمهات، علي صفحة اتحاد أمهات مصر في الفيس يوك، حيث قالت ولي أمر: "لابد من مراعاة ظروف أولياء الأمور، وكفاية الترم ده دفعوا المصاريف بالكامل وكمان مصاريف الباص ولم يتم استراد أى شيء".

وأضافت ولي أمر: "طبعا طبقا للظروف الراهنه والوضع الراهن الذى يتحتم معه مراعاه ظروف ولى الأمر فى مصروفات المدارس الخاصة وتخفيف العبء عليه، موضوع مهم جدا وانسانى بحت وأنا أعلم إنهم دائما لديهم كل الحرص على مراعاه ظروف المواطن المصرى وخصوصا ولى الأمر، فنرجو من سيادة معالى رئيس مجلس الوزراء سرعه إصدار قرار بذلك من الناحية الإنسانية ومراعاة لمقتضيات الظروف الراهنه التى تمر بها البلاد".

واستكملت ولي أمر: "ياريت يكون فى مراعاه لظروف الناس بعيد عن استغلال أصحاب المدارس، محتاجين صدور قرار وزاري ينصفهم"، وتابعت أخري: "الوضع مش مستقر واحتمال محدش يروح بسبب الكورونا".