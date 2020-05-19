أخبار مصر | "أمهات مصر" يطالب بقرار وزاري يحدد طريقة دفع المصروفات الدراسية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر" يطالب بقرار وزاري يحدد طريقة دفع المصروفات الدراسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اقترحت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، صدور قرار وزاري يحدد طريقة دفع المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة بما يتناسب مع ظروف أولياء الأمور والمجتمع بشكل عام في الوقت الراهن.
وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن أغلب أولياء الأمور ظروفهم صعبة في الوقت الحالي بسبب جائحة فيروس كورونا، وفي الوقت نفسه توجد شكاوي من بعض أولياء الأمور بأن هناك مدارس خاصة طلبت منهم دفع مصروفات العام الدراسي الجديد، وبالتالي يجب علي الوزارة التدخل بصدور قرار يتضمن طريقة لدفع المصروفات بما يناسب ظروف أولياء الأمور سواء من خلال دفع جزء في بداية الدراسة وليس من الأن أو دفع نسبة قليلة، وغيرها من المقترحات التي يجب علي الوزارة أن تقترحها وتراها مناسبة بما يناسب ظروف الطرفين، سواء أولياء الأمور والمدارس.
وتفاعل العديد من أولياء الأمور من الأمهات، علي صفحة اتحاد أمهات مصر في الفيس يوك، حيث قالت ولي أمر: "لابد من مراعاة ظروف أولياء الأمور، وكفاية الترم ده دفعوا المصاريف بالكامل وكمان مصاريف الباص ولم يتم استراد أى شيء".
وأضافت ولي أمر: "طبعا طبقا للظروف الراهنه والوضع الراهن الذى يتحتم معه مراعاه ظروف ولى الأمر فى مصروفات المدارس الخاصة وتخفيف العبء عليه، موضوع مهم جدا وانسانى بحت وأنا أعلم إنهم دائما لديهم كل الحرص على مراعاه ظروف المواطن المصرى وخصوصا ولى الأمر، فنرجو من سيادة معالى رئيس مجلس الوزراء سرعه إصدار قرار بذلك من الناحية الإنسانية ومراعاة لمقتضيات الظروف الراهنه التى تمر بها البلاد".
واستكملت ولي أمر: "ياريت يكون فى مراعاه لظروف الناس بعيد عن استغلال أصحاب المدارس، محتاجين صدور قرار وزاري ينصفهم"، وتابعت أخري: "الوضع مش مستقر واحتمال محدش يروح بسبب الكورونا".
تطورات كورونا
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الاثنين، خروج 268 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3440 حالة حتى الآن.
من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا "كوفيد-19" ارتفع ليصبح 4001 حالة، من ضمنهم الـ3440 متعافيًا.
تسجيل 535 إصابة بكورونا و15 حالة وفاة
وأكد متحدث الوزارة، في بيان له، تسجيل 535 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.
وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
12764 إجمالي عدد المصابين و645 حالة وفاة
وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 12764 حالة من ضمنهم 3440 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و645 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105، و15335 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.