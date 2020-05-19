أخبار مصر | وزيرة التضامن: إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتابع نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي، عملية صرف مساعدات برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة على مدار الساعة لضمان إتباع الإجراءات الإحترازية لتجنب التكدسات ومنع انتشار فيروس كورونا، حيث يتم الصرف من خلال 4000 مكتب بريد على مستوى الجمهورية لأكثر من 3 مليون أسرة حيث تم في اول يومين للصرف تنفيذ حوالي 854 ألف حركة لمستفيدي تكافل وكرامة بإجمالي مبلغ 415 مليون و683 ألف جنيه.

وأكدت القباج أن الوزارة أعدت خطة لصرف تكافل وكرامة تضمنت البدأ في صرف مساعدات كرامة الموجهة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة على مدار يومين 16و17 مايو وتم بدأ الصرف لأسر تكافل مع اتاحة الصرف لمستفيدي كرامة في نفس الوقت.

وقالت القباج إن محافظات الصعيد تضم معظم مستفيدي تكافل وكرامة وأنه في شهر مايو تأتي محافظة المنيا كأكثر المحافظات المستفيدة من الدعم النقدي بقيمة تزد على 161 مليون جنيه لحوالي 345 ألف أسرة.

وبلغ نصيب محافظة أسيوط حوالي 127 مليون جنيه يستفيد منها حوالي 280 ألف أسرة ثم محافظة سوهاج التي يصل الدعم المخصص لها هذا الشهر الى حوالي 112 مليون جنيه لحوالي 246 ألف أسرة.

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وأكدت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تسعى لمد مظلة الحماية الإجتماعي لتشمل أكبر عدد من الأسر وأن الوزارة حرصت خلال أزمة كورونا إضافة أسر جديدة للإستفادة من الدعم النقدي وصل إلي ١٦٠ الف أسرة، كما سيتم إضافة ٥٠ ألف أسرة جديدة قبل ٣٠ يونيو القادم ليصل إجمالي الأسر عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة ٣.٦مليون أسرة تضم أكثر من ١٥ مليون فرد.

كما قدمت أوجه مختلفة للدعم سواء من خلال المواد الغذائية التي قامت الوزارة بتوفيرها من خلال الشراكة مع الجمعيات الآهلية أو صندوق تحيا مصر لمساعدة الأكثر احتياجًا على تجاوز الازمة الحالية.

وكانت القباج قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة.

وأكدت الوزيرة علي أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث اي تكدس او تزاحم.