أخبار مصر | مجمع البحوث الإسلامية ينعى الشيخ صالح كامل

نعي مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف رجل الأعمال السعودي ومؤسس مركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهرالشيخ صالح كامل، والذي وافته المنية أمس عن عمر ناهز ٧٩ عامًا.

وأكد المجمع، أن رجل الأعمال الراحل من أهم رجال الاقتصاد الإسلامي المعروفين وأسهم بدور كبير في هذا الشأن، كما أنه له العديد من المساهمات الإنسانية والخيرية في مختلف دول العالم.

وتقدم المجمع بخالص العزاء لأسرته ومحبيه في العالم الإسلامي، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما قدمه من مساهمات في صحيفة حسناته.

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نددت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالهجوم الإرهابي الذي شنه عناصر من جماعة بوكو حرام، استهدفت الفرقة العسكرية الواقعة عند مدخل مدينة ديفا وجسر دوتشي، على الحدود مع نيجيريا، من دون أن يتسبّب ذلك في وقوع إصابات.

وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم أن رجال الأمن يقومون بمهمة عظمها الله تعالى ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله"، فمن اعتدى على رجال الجيش والشرطة فهو ساع في دمار البلاد، وخراب المجتمعات.

كما أضاف بيان المنظمة أن الشريعة الإسلامية أوصت بحفظ الحقوق البشرية وصيانتها من الاعتداء، وتوعدت من يسفك الدماء أو يعتدي على الأموال أو يروع الآمنين بأشد العقاب في الدنيا وفي الآخرة، واعتبرته باغيا محاربا لله ورسوله، واوجبت عليه حدا دنيويا إلى جانب العقاب الأخروي، قال تعالى:(إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [المائدة: ٣٣].

وشددت المنظمة على أن سفك الدماء المعصومة من أعظم الكبائر التي توجب مقت الله تعالى، وقد قال تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) [الأنعام: 151].

وتقدمت المنظمة في ختام بيانها بالتضرع إلى الله تعالى أن يجنب العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.