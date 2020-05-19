أخبار مصر | قرار جديد لوزير التعليم بشأن المعلمين المرشحين للترقي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار جديد لوزير التعليم بشأن المعلمين المرشحين للترقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على بدء التدريب عن بعد للبرنامج الرقمي للتمكين المهني للمعلمين المرشحين للترقية للعام 2020-2019 والذي ينقسم إلى فئتين (معلم - معلم أول) (معلم أول أ - معلم خبير)، بدءًا من 21 مايو 2020، وذلك في إطار دعم التنمية المستدامة لأعضاء هيئة التعليم.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين: إنه يجب اتخاذ كافة التدابير التي تساهم في تيسير حصول المعلمين المرشحين للترقي على هذا البرنامج بفئتيه مما يدل على التوجه القوي للوزارة للتحول الرقمي.

أكاديمية المعلمين تطالب المرشحين بالاستعداد

وطالبت الأكاديمية المهنية للمعلمين، المرشحين للترقي للعام 2020-2019 بالاستعداد لبدء مرحلة الحجز الإلكترونى، وذلك من خلال الموقع الرسمى للأكاديمية اضغط هنا.

وأوضحت، أنه يجب قراءة الإرشادات عند بدء الدخول على منصة التدريب عن بعد للأكاديمية؛ حيث أن تلك الإرشادات توجه المعلم إلى الاستخدام الأمثل للمنصة، منوهة إلى أهمية الالتزام بميعاد الحجز وفى حالة عدم تمكن المعلم من الحجز فى الميعاد المقرر بالجدول يستطيع أن يقوم بالحجز بداية من يوم 2 يونيو 2020؛ حيث سيتم الحجز لمن تخلف عن ميعاده.

ومن المقرر أن يبدأ التدريب من 15 يونيو 2020، ويستمر حتى نهاية مواعيد الحجز المتاحة على التطبيق.