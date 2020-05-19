أخبار مصر | كيفية الحصول على الفيتامينات والمعادن في رمضان (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كيفية الحصول على الفيتامينات والمعادن في رمضان (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم بوابة الخليج 365 الإلكترونية، نصائح يومية للمواطنين للمساعدة على الصيام خلال شهر رمضان المبارك، خاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا بالبلاد، وجاءت النصائح تحت عنوان "صومًا مقبولًا ومناعة قوية".

ونصيحة اليوم عن كيفية الحصول على الفيتامينات والمعادن خلال صوم شهر رمضان، وتضمنت الآتي:

للحصول على الفيتامينات والمعادن الأساسية للصحة الجيدة خلال شهر رمضان:

يجب تناول الكثير من الفواكه والخضار الطازجة، للحصول على الفيتامينات الكافية للجسم طيلة فترة الصيام، كما يجب الحرص على أن تتضمّن الإفطارات أطباقًا من الشوربة الغنية بالخضار.