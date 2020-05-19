أخبار مصر | عبر الهاتف.. القوى العاملة تقدم جلسات توعوية لمفتشي السلامة والصحة المهنية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عبر الهاتف.. القوى العاملة تقدم جلسات توعوية لمفتشي السلامة والصحة المهنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه وزير القوي العاملة محمد سعفان، بقيام الوزارة بالتنسيق مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة باستحداث خدمة توعوية جديدة للتواصل مع مفتشي ومفتشات السلامة والصحة المهنية الميدانين بجميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن طرق التواصل المعتادة من خلال الإشارات الهاتفية والكتابية والتواصل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، أن ذلك يأتي انطلاقًا من جهود الوزارة لتوفير بيئة عمل آمنه لحمايه سلامة وصحة العمال وأصحاب الأعمال وحفاظًا علي مقومات الإنتاج واستمرارية العمل حرصًا على الاقتصاد القومي.
ولفت إلي أن هذه الخدمة تهدف إلى دعم نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة لطرفي الإنتاج من قبل الوزارة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، مؤكدا أن هذه المكالمات التوعوية تتم بشكل يومي من قبل مفتش ومفتشة إدارة السلامة والصحة المهنية بديوان عام الوزارة واستشاري منظمة العمل الدولية المتخصصين في هذا المجال مع عدداً من المفتشين والمفتشات الميدانيين، وتستمر لمدة تتراوح ما بين 50 إلي60 دقيقة.
وأوضح أنه يتم من خلال هذه الخدمة تناول الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا ، وإجراءات السلامة والصحة المهنية لحماية العمال في ظل تلك الأزمة، فضلا عن حماية الأطفال (الحدث) في مواقع العمل من المخاطر في مكان العمل بشكل عام.
كما تهدف خدمة المكالمات إلى توحيد المفاهيم بين مختلف مجموعات المفتشين والمفتشات الميدانيين بالمحافظات المختلفة وتبادل الخبرات فيما بينهم حول السلامة والصحة المهنية للعمال وأصحاب الأعمال في مكان العمل.
يذكر أن هذا النشاط يتم على هامش الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل 2020 في إطار التعاون المشترك بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية بشأن المشروع الجاري تنفيذه "الإسراع بالقضاء علي عمل الأطفال في سلاسل التوريد بأفريقياACCEL AFRICA "، والممول من قبل الحكومة الهولندية.
القوي العاملة: حملات تفتيشية علي 1326 منشأة .. والرد علي 232 شكوي عمالية بالغربية
وقامت مديرية القوي العاملة بالغربية، بعمل حملات مشتركة بين مكاتبي التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة لـ 1326 منشاة، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم ، وقد تم غلق 6 منشآت في نطاق المحلة الكبرى وطنطا لاكتشاف بعض الحالات بها وفرض الحظر على العاملين بها ومنحهم اجازات.
جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير القوي العاملة محمد سعفان، من مدير المديرية عن إنجازات أبريل الماضي ، أوضح فيه فتحي دسوقي مدير المديرية انه تم الرد على 232 شكوى وردت من ديوان عام المحافظة والبوابة الالكترونية للشكاوى.
كما قامت المديرية، بمتابعة صرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من انتشار كورونا بالمحافظة، والتي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه تصرف علي 3 أشهر لهذه الفئة، فضلا عن صرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة بالمديرية.
وأوضح أنه تم صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ 60 ألفا و276 مستحقا بالمحافظة، كما تم متابعة صرف المنحة الاستثنائية التي قررها وزير القوي العاملة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية وقدرها 500 جنيه لنحو 1277 عاملا بقيمة إجمالية 638 ألفا و 500 جنيه، كما تم صرف منحة مولود لعاملين، و2000 جنيه مساعدة مالية لإجراء عملية جراحية لأحد العمال.