أخبار مصر | برلماني: جدّية تطبيق غلق الشواطىء والحدائق في العيد يحمينا من كورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: جدّية تطبيق غلق الشواطىء والحدائق في العيد يحمينا من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس يسري المغازي، وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، أن الجدية في تطبيق قرارات غلق الشواطىء والحدائق والمتنزهات في العيد، يحمينا من كارثة كورونا ويقلل عدد الإصابات والوفيات التي كانت متوقعة، لو لم يتم تطبيق الحظر بهذه الشكل ولم تصدر هذه القرارات الجريئة من قبل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي خلال فترة العيد.

وأشاد في بيان اليوم الثلاثاء، بتصريحات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والتي طالب فيها بضرورة مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء فترات الحظر، وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة، ولا سيما في المواقف الطارئة، وبالتوازي مع ذلك وجه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بااتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تطبيق قرار الحظر بمنتهى الدقة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حرصًا على سلامة المواطنين، وااستمرار إجراءات منع تجمعات المواطنين حفاظًا على الصحة العامة وحتى عبور جائحة كورونا.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن الخطة الذكية والواعية لمصر خلال الوباء هى التي أنقذت مصر من مصير مفجع تعرضت له دول مثل إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا مع وباء كورونا.