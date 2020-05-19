مصر | براءة 5 موظفين بمصلحة الجمارك من تهمة التزوير

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر براءة 5 موظفين بمصلحة الجمارك من تهمة التزوير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء، حكمًا بالبراءة لخمس موظفين بمصلحة الجمارك متهمين بالتزوير، وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوى.

وحررت هيئة الرقابة الإدارية محضرًا تتهم فيه خمس موظفين بمصلحة الجمارك بالتزوير فى بعض الشهادات الجمركية لمصلحة صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير، وقد تولى الدفاع الأستاذ هادي حسين التهامي المحامي، والأستاذ أحمد مخيمر حداد المحامي، وتمكن فريق الدفاع من اقتناص الحكم بالبراءة.

كما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة من ضبط أربعة عناصر إجرامية بـ"البحيرة والإسكندرية" وبحوزتهم أكثر من 350 طربة لمخدر الحشيش وكميات من مخدر الأفيون بقصد الإتجار.

فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط ثلاثة أشخاص (سائق، عاطلين – مقيمين بالغربية والإسكندرية– لهم معلومات جنائية مسجلة) تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

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وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم ضبطهم حال إستقلالهم سيارة بدائرة المركز، وبحوزتهم (عدد 250 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 25 كيلو جرام" - مبلغ مالى - عدد 3 هواتف محمولة).

كما تابعت الإدارة نشاط أحد الأشخاص (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.. عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش - عدد 3 لفافات مختلفة الأحجام لذات المخدر "وزنت 12،400 كيلو جرام" - كمية من مخدر الأفيون وزنت 500 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم والسيارتين فى عملية النقل والترويج وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (إثنان مليون و600 ألف جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

