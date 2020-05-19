مصر | ضبط 14 طن زيت طعام فاسد داخل مصنع غير مرخص بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 14 طن زيت طعام فاسد داخل مصنع غير مرخص بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داخل مصنع غير مرخص بمركز أبو النمرس، جنوب الجيزة، عثر رجال الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة على 14 طن زيت طعام فاسد وغير صالح للاستهلاك البشري، وتحفظت القوات على المضبوطات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة كان قد تلقى إخطارا من العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، مفاده بورود معلومات وتحريات لضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، عن قيام صاحب مصنع مواد غذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس، بتجميع كميات كبيرة من زيت الطعام فاسد، غير صالح للإستهلاك الآدمي، ومجهول المصدر، بعد عزل الشوائب منه وإضافة مواد كيمائية ضارة بالصحة وتعبئته فى عبوات، مدخلًا الغش والخداع لدى جمهور المستهلكين محدثًا أضرارًا كبيرة بصحة المواطنين، بقصد تحقيق أرباح طائلة غير شرعية.

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وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، أعدت مأمورية مكونة من ضباط وأفراد الإدارة، وتم إستهداف المصنع المُشار إليه وأمكن ضبط المذكور، وعُثر بداخل المصنع على 4 طن زيت طعام معبأة داخل 4 تنكات، 10 آلاف زجاجة زيت سعة 1 كيلو جرام، 2000 كرتونة فارغة، 800 غطاء وملصق، وبلغ إجمالي المضبوطات 14 طن زيت طعام غير صالح للإستهلاك الآدمى، وفقًا لما جاء بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.

وبمواجهة صاحب المصنع أيد ما جاء بالتحريات، وتمكنت القوات من القبض عليه، وتحفظت على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا"، وإضطلاع وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع وتخزين السلع الغير مرخصة وغير مطابقة للمواصفات وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.