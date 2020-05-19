شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في مصرف أبوظبى الإسلامي بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أغلق مصرف أبوظبي الإسلامي فرع أبطال التحرير بأسوان، أبوابه، الثلاثاء، بعد اكتشاف إصابة أحد العاملين بالمصرف بفيروس كورونا. وقامت إدارة البنك بوضع إعلان على أبواب البنك من الخارج لإعلام العملاء والمترددين على البنك، وقال المصرف في الإعلان :«إنطلاقا من قيم مصرف أبوظبى الإسلامى- مصر، تحقيقا للشفافيه وتماشيا مع حرصنا الدائم والمستمر على سلامتكم، نود إبلاغ حضراتكم، بأننا سنقوم بتعليق العمل بالفرع لثبوت إصابة أحد العاملين بفيروس كورونا المستجد، وبناء عليه سوف يتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة بالفرع علما بأننا سنعود للعمل فور الإنتهاء من هذه الإجراءات ونتشرف بخدمة سيادتكم من خلال شبكة فروعنا المنتشرة في إنحاء الجمهورية، كما يمكنكم استخدام الإنترنت أو الموبيل البنكي ومحفظة على الطاير وكروت ADIB المغطاه وماكينات ATM بكل سهولة وأمان. صورة ضوئية من إعلان مصرف أبو ظبي الإسلامي الوضع في مصر

اصابات Advertisements 12,764

تعافي 3,440

وفيات 645

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