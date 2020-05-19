شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء 100 تحليل للعاملين بديوان عام الدقهلية بعد إصابة المحافظ بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، إجراء ما يقرب من 100 تحليل لفيروس كورونا المستجد للعاملين بديوان عام المحافظة للاطمئنان عليهم، عقب الإعلان عن إصابة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بالفيروس.

وقال «الشيخ» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه تم استدعاء فريق الطب الوقائى بمديرية الصحة بالمحافظة، وذلك لإجراء التحاليل اللازمة، بعد حصر عدد المخالطين عن قرب بالإضافة لحصر عدد آخر من العاملين وإعداد كشوفات بأسمائهم وأرقام تليفوناتهم ليكون فريق الطب الوقائي على تواصل مستمر معهم والتعرف على حالتهم أولًا بأول.

وأضاف نائب المحافظ أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بالتنسيق والتعاون مع سعد الفرماوى السكرتير العام ومنال الغندور السكرتير المساعد والدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.