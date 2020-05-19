شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا ولمدة 15 يومًا.. «التعليم»: فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء، فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2020/2021، بداية من 20 مايو 2020 وتستمر لمدة 15 يوما، من خلال الرابط التالي https://ejs4students.moe.gov.eg.

وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس.

جدير بالذكر أنه تم افتتاح 41 مدرسة في عدد من المحافظات، والتي تدرس المنهج المصري الجديد 2.0، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.

وفي سياق آخر، وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على بدء التدريب عن بعد للبرنامج الرقمي للتمكين المهنى للمعلمين المرشحين للترقية للعام 2020/2019 والذى ينقسم إلى فئتين (معلم- معلم أول) (معلم أول أ- معلم خبير)، وذلك بدءًا من 21 مايو 2020، وذلك في إطار دعم التنمية المستدامة لأعضاء هيئة التعليم.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين، إنه يجب اتخاذ كافة التدابير التي تساهم في تيسير حصول المعلمين المرشحين للترقى على هذا البرنامج بفئتيه مما يدل على التوجه القوى للوزارة للتحول الرقمي.

وطالبت الأكاديمية المهنية للمعلمين، المرشحين للترقى للعام 2020/2019 بالاستعداد لبدء مرحلة الحجز الإلكترونى، وذلك من خلال الموقع الرسمى للأكاديمية: http://pat.edu.eg/platform

وأوضحت، أنه يجب قراءة الإرشادات عند بدء الدخول على منصة التدريب عن بعد للأكاديمية؛ حيث أن تلك الإرشادات توجه المعلم إلى الاستخدام الأمثل للمنصة، منوهة إلى أهمية الالتزام بميعاد الحجز وفى حالة عدم تمكن المعلم من الحجز في الميعاد المقرر بالجدول يستطيع أن يقوم بالحجز بداية من يوم 2 يونيو 2020؛ حيث سيتم الحجز لمن تخلف عن ميعاده.

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ومن المقرر أن يبدأ التدريب من 15 يونيو 2020، ويستمر حتى نهاية مواعيد الحجز المتاحة على التطبيق.