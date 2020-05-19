شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة شيرين فراج تكشف عن حالتها الصحية بعد «كورونا»: «الحمد لله بتحسّن‬» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت النائبة شيرين فراج، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المصابة بفيروس كورونا المستجد، إنه تشعر باستقرار حالتها الصحية خلال اليومين الماضيين، واصفة الرعاية الصحية التي تتلقاها في قصر العيني بعد إصابتها منذ أيام بـ«الجيدة».

كانت النائبة قد سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بين أعضاء مجلس النواب، منذ 10 أيام، وحُجزّت في مستشفى العزل بقصر العيني الفرنساوي، لتلقي العلاج، بعدما أثبتت التحاليل إيجابية فحص العينة، حيث أجريت لها ولأبنائها كل التحاليل والفحوصات اللازمة.

وأضافت «فراج» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، أن «الفريق الطبي يستعد خلال الساعات المقبلة إجراء مسحة ثالثة لي، للوقوف على حالتي الصحية بشكل نهائي.. الحمد لله أشعر بتحسن، رغم بعض اللخطبة، ومروري في الأيام الاولي بصعوبات صحية كبيرة«.

وتابعت: «أدعولي أنا وأولادي، فأنا مازلت مرهقة بشكل كبير، ومتخوفة، المرض صعب أوي، ربنا ما يكتبه على حد، وبقول كده حتى يأخذ الجميع احتياطاته«، موجهة الشكر لأسرتها وزملائها من أعضاء هيئة التدريس، ومجلس النواب، قائلة:»كل الشكر لمن يحرص على معرفة حالتي الصحية، ونواب المجلس كانوا في المقدمة، ولم يقصر أحد في دعمي على أي مستوى«.