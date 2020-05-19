شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الأربعاء شديد الحرارة على جميع الأنحاء.. والقاهرة 43 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الأربعاء، طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري، والطقس ليلاً معتدل على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وتشهد البلاد أمطار خفيفة إلى متوسطة رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء (50% تقريبًا) على فترات متقطعة من اليوم.

ويشير الخبراء إلى أن الجمهورية تتأثر بامتداد منخفض السودان الموسمي.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «43– 29»، الإسكندرية «37– 24»، قنا «44- 30»، الأقصر «44 – 31»، أسوان «44– 31».

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