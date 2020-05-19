شكرا لقرائتكم خبر عن طارق صالح وكيلاً لـ«زراعة الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الثلاثاء، قراراً وزارياً بتعيين المهندس طارق صالح وكيلاً لوزارة الزراعة في الإسكندرية، خلفاً للدكتور مصطفى كامل البخشوان الذي أحيل إلى المعاش لبلوغه السن القانونية.
وقال وكيل الوزارة الجديد لـ«المصري اليوم»، أنه كان يتولى منصب مدير الخدمات العامة بمديرية الزراعة في محافظة المنوفية قبل تكليفه وكيلاً للوزارة في الإسكندرية، مشيرا إلى أنه تسلم مهام منصبه رسمياً يوم 17 مايو الجاري.
وأوضح، أنه يعكف حاليا على دراسة الملفات الحيوية والمهمة في المديرية، وحصر المشاكل والمعوقات على مستوى الإسكندرية للعمل على حلها.
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