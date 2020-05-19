شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تعويض المخالفين المتضررين من محور الزمر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن هناك لجنة تم تشكيلها من إدارة الإسكان والمحافظة لدراسة ملف المتضررين من تنفيذ مشروع محور ترعة الزمر.
وأضاف «راشد»، خلال استقباله لوفد برلماني من لجنتي الإسكان والنقل، اليوم الثلاثاء، أن أجهزة الدولة ملتزمة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بألا يضار أحد من المشروع، لذلك فإن أجهزة الدولة ملتزمة بتعويض كل المتضررين من المشروع حتى إذا كانوا مخالفين، «اللي عايز شقة سيتم تعويضه بشقة، واللي عايز تعويض مالي سيحصل عليه».
وفيما يخص عمل لجنة مجلس النواب، أشار محافظ الجيزة إلى أنه جاهز لتسليم اللجنة كل الأوراق الخاصة بخطوط التنظيم وتراخيص البناء.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
12,764
-
تعافي
3,440
-
وفيات
645
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الجيزة: تعويض المخالفين المتضررين من محور الزمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.