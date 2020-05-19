شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تعويض المخالفين المتضررين من محور الزمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن هناك لجنة تم تشكيلها من إدارة الإسكان والمحافظة لدراسة ملف المتضررين من تنفيذ مشروع محور ترعة الزمر.

وأضاف «راشد»، خلال استقباله لوفد برلماني من لجنتي الإسكان والنقل، اليوم الثلاثاء، أن أجهزة الدولة ملتزمة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بألا يضار أحد من المشروع، لذلك فإن أجهزة الدولة ملتزمة بتعويض كل المتضررين من المشروع حتى إذا كانوا مخالفين، «اللي عايز شقة سيتم تعويضه بشقة، واللي عايز تعويض مالي سيحصل عليه».

وفيما يخص عمل لجنة مجلس النواب، أشار محافظ الجيزة إلى أنه جاهز لتسليم اللجنة كل الأوراق الخاصة بخطوط التنظيم وتراخيص البناء.