شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يتواصل مع نائب محافظ الدقهلية لبحث إجراءات مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا بالدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل الديوان العام، عقب إصابة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، حرصًا على سلامة وصحة العاملين بالديوان العام.

وقالت المحافظة في بيان، الثلاثاء، إن نائب محافظ الدقهلية أطلع وزير التنمية المحلية على الأوضاع داخل الديوان العام، وما يتم اتخاذه من إجراءات منذ، صباح الثلاثاء، حيث تم إجراء تعقيم وتطهير شامل لجميع الإدارات والحجرات والمكاتب الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وأكد نائب المحافظ أنه تقرر اتخاذ عدد من القرارات المهمة في هذا الشأن تنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتشمل عدم دخول المواطنين إلى الديوان العام خلال تلك الفترة إلا في أضيق الحدود، بالإضافة إلى التزام جميع العاملين المتواجدين بالمكاتب بارتداء الكمامة، مع تقليل أعداد الموظفين إلى درجة كبيرة، مشيرًا إلى أنه «تم استدعاء فريق الطب الوقائي بمديرية الصحة بالمحافظة، لإجراء التحاليل اللازمة لما يقرب من 100 فرد من العاملين بديوان عام المحافظة والاطمئنان عليهم «.

وأضاف «الشيخ»: «تم حصر عدد آخر من العاملين وإعداد كشوف بأسمائهم وأرقام تليفوناتهم ليكون فريق الطب الوقائي على تواصل مستمر معهم والتعرف على حالتهم أولًا بأول»، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالتنسيق والتعاون مع سعد الفرماوي، السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير المساعد، والدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

ونقل نائب محافظ الدقهلية إلى القيادات والعاملين بالمحافظة تحية وزير التنمية المحلية واهتمامه البالغ بمتابعة الأوضاع أولًا بأول داخل محافظة الدقهلية.

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