شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحجر الصحي للعائدين من الخارج أسبوع بدلا من 14 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها تعديل مدة الحجر الصحي للعائدين من الخارج ليكون أسبوع واحد فقط بدلا من 14 يوما، فضلا عن تقارير خاصة عن تطورات فيروس كورونا حول العالم، وتغطيات رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.





وفيما يلى أهم الأخبار... الصحة: تعديل مدة الحجر الصحى للعائدين من الخارج من 14 لـ 7 أيام فقط

أكدت إدارة الحجر الصحي التابعة لوزارة الصحة ، بمطار القاهرة تعديل مده الحجر الصحي للعائدين من الخارج من 14 إلى7 أيام شرط إجراء تحليل للحالة إذا جاءت سلبية يقوم بإستكمال مدة الـ 14 يوم بمنزلة وفى حالة ثبوت إيجابية الحالة وظهورأعراض عليه يتم على الفور التعامل مع الحالة وعزلها بالمستشفيات للحصول علي العلاج اللازم .





تعقيم مبنى وزارة الرى بعد زيارة محافظ الدقهلية وثبوت إصابته بكورونا .. صور

قامت الأجهزة المختصة بتعقيم مبنى وزارة الموارد المائية والرى ومحيطه وجراجات السيارات التابعة لها، منذ السادسة صباحا وذلك بعد زيارة محافظ الدقهلية للوزارة أمس وبعد أن أكدت التحاليل إصابته بفيروس كورونا، حيث جاءت نتائج التحاليل إيجابية.

اليوم .. 5 رحلات استثنائية لمصر للطيران لإعادة عالقين بـ 3 دول اليوم .. 5 رحلات استثنائية لمصر للطيران لإعادة عالقين بـ 3 دول

تسير وزارة الطيران المدنى، اليوم الثلاثاء، 5 رحلات طيران استثنائية إلى عدة دول ، ضمن الجسر الجوى لإعادة المصريين العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.





دعاء ليلة القدر ..تبدأ من بعد المغرب حتى مطلع الفجر

تحل اليوم بعد المغرب وحتى فجر غدا ليلة وترية جديدة في شهر رمضان المبارك وهى ليلة يوم 27 رمضان، حيث يتحرى المسلمون في مثل هذه الليالى الوترية الأخيرة من شهر رمضان المبارك ليلة القدر لما لها من قدر كبير.





وزير الرى والمخالطين لمحافظ الدقهلية يجرون تحاليل فيروس كورونا

كشف المهندس محمد السباعى المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى، انه تم أخذ مسحة تحليل لفيروس كورونا المستجد من الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، وكافة المخالطين من الوزارة لمحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار بعد زيارته للوزارة أمس وثبوت إصابته بالفيروس.

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احذروا.. موجة شديدة الحرارة تستمر حتى الخميس والعظمى بالقاهرة تصل 43 درجةحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد بداية من اليوم الثلاثاء حتى الخميس المقبل لموجة شديدة الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب أنحاء البلاد معتدل ليلا. ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا وقد تصل الى حد السيول على مناطق من محافظات شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس .



نائب محافظ الدقهلية يتابع إجراءات الوقاية بالديوان العام بعد إصابة المحافظ بكورونا نائب محافظ الدقهلية يتابع إجراءات الوقاية بالديوان العام بعد إصابة المحافظ بكورونا

يعقد هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، وإدارة الطب الوقائي ، اجتماعا مع الموظفين بديوان عام المحافظة لتوضيح الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

لعنة كورونا تلاحق ترامب فى الولايات المتأرجحة.. نيوزويك: التداعيات الاقتصادية تعرقل فرص إعادة انتخاب الرئيس فى ميشيجان وأوهايو وفلوريدا وبنسلفانيا.. زيادة طلبات إعانات البطالة.. واستطلاع: بايدن يمكنه الفوز لعنة كورونا تلاحق ترامب فى الولايات المتأرجحة.. نيوزويك: التداعيات الاقتصادية تعرقل فرص إعادة انتخاب الرئيس فى ميشيجان وأوهايو وفلوريدا وبنسلفانيا.. زيادة طلبات إعانات البطالة.. واستطلاع: بايدن يمكنه الفوز

خسارة كبرى تكبدها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، منذ انتشار وباء كورونا فى الولايات المتحدة الأمريكية، والذى جاء قبل أشهر من انطلاق مارثون الانتخابات التى يطمح من خلالها ترامب فى الفوز بولاية رئاسية ثانية، فبعد ما يقرب من 4 سنوات هى عمر الولاية الرئاسية داخل البيت الأبيض، وما شهدته تلك السنوات من انجازات اقتصادية لا ينكرها الخصوم، وتراجع لمعدلات البطالة، تسبب تفشي وباء كورونا وخروجه عن السيطرة فى أزمات كبري فى شتى قطاعات الاقتصاد، وسط توقعات باستمرار الانهيار وزيادة فى معدلات البطالة، ما بات يهدد ترامب بخسارة أحد أكبر عوامل شعبيته ألا وهو ملف الاقتصاد.

6نقباء للصيادلة يوضحون أسباب نقص الكمامات بالصيدليات.. تجار الشنط والسوق السوداء يروجون لكمامة رديئة بـ5 جنيهات وتوفيرها يعرضنا للسجن.. ويطالبون الحكومة بإعلان شركات تصنيع المستلزمات وإلزامها بقرار السعر الموحد 6نقباء للصيادلة يوضحون أسباب نقص الكمامات بالصيدليات.. تجار الشنط والسوق السوداء يروجون لكمامة رديئة بـ5 جنيهات وتوفيرها يعرضنا للسجن.. ويطالبون الحكومة بإعلان شركات تصنيع المستلزمات وإلزامها بقرار السعر الموحد

فى الوقت الذى تتجه فيه كل مؤسسات الدولة لإلزام العاملين بها، والمواطنين المترددين عليها بإرتداء الكمامات كإجراء احترازى لمواجهة عدوى فيروس كورونا المستجد، فوجئ المواطنون باختفاء الكمامات بمختلف أنواعها من الصيدليات، ولم تقتصر الشكوى على منطقة أو محافظة ما، بل امتدت الشكوى من الإسكندرية لأسوان، وحاول ”الخليج 365”، فى هذا التقرير الوقوف على أسباب اختفاء الكمامات فى هذا التوقيت فى ظل انتشار هذا الوباء العالمى، من خلال التواصل مع نقباء للصيادلة فى عدة محافظات.







التعليم: غدا فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2020/2021، بداية من 20 مايو 2020 وتستمر لمدة 15 يومََا، من خلال الرابط التالى:-

فيديو.. قبل زيارة جدو وتيتا فى العيد.. اعرف إزاى تحميهم من كورونا فيديو.. قبل زيارة جدو وتيتا فى العيد.. اعرف إزاى تحميهم من كورونا

كبار السن هم أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا، وهو ما يجعل من الخطورة زيارة الأحفاد للأجداد والجدات لأنه يعرضهم للخطر، ومع عيد الفطر هناك خطوات يمكننا جميعًا اتخاذها عند زيارة الأجداد في العيد لتقليل خطر انتقال العدوى لهم، نتعرف عليها في هذا الفيديو، ويظل الخيار الأفضل عدم زيارتهم ورؤيتهم في مكالمة فيديو، وفقاً لموقع CNN والمجلس الاستشاري العلمي للصليب الأحمر الأمريكي.





المتحدة للخدمات الإعلامية تنعي الشيخ صالح كامل

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن و الأسى الشيخ صالح كامل أحد كبار المستثمرين العرب فى مجال الإعلام والذى وافته المنية فى وقت متأخر بالأمس، غفر الله له وأسكنه فسيح جناته، وأحسن الله عزاء أهله وذويه، وإنا لله وإنا إليه راجعون.