شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة شيرين فراج المصابة بـ"كورونا": أنا بخير وحالتى الصحية مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، أن حالتها الصحية مستقرة وتتحسن، وذلك بعد إصابتها بفيروس كوررنا المستجد، مطمئنة كل محبيها بقولها: "الحمد لله أنا أحسن وبخير، ودعواتكم بتمام الشفاء".

وأشارت فراج، في أول تصريح لها بعد إصابتها بفيروس كورونا، لـ"الخليج 365"، إلي أنها تتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة في المستشفى، وبسؤالها عن حالة أبنائها، ردت قائلة: "الحمد لله دعواتكم ربنا يتمم الشفاء".

وكانت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، تعرضت للإصابة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد – 19)، وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة والعلاج بمستشفى العزل بقصر العينى الفرنساوى، كما تم عزل أبنائها بذات المستشفي بعد تأكد إصابتهم بالفيروس.

جدير بالذكر، أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، طالب من يظهر عليه أي أعراض لفيروس كورونا من الأعضاء بأن يعزل نفسه في منزله، ويتخذ الإجراءات الصحية اللازمة للعلاج، كما يتم تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة والمتبعة داخل المجلس لعقد الجلسات والاجتماعات، ورفع المجلس جلساته ليوم 7 يونيو المقبل، بعد عقد جلستين الأسبوع الجاري يومي الأحد والاثنين، ناقش خلالها عدد من التشريعات المهمة.