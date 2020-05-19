شكرى يبحث مع نظيره الأرمينى جهود مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً من نظيره الأرميني زوهراب مناتساكانيان، اليوم الثلاثاء، للتباحُث حول عدد من الملفات المرتبطة بالعلاقات الثنائية، فضلاً عن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وصرح المستشار احمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيريّن تطرقا خلال الاتصال إلى سُبل تطوير العلاقات بين مصر وأرمينيا في المجالات المختلفة، وأهمية البناء على التطورات الإيجابية التي شهدتها علاقات التعاون خلال الفترة الماضية، وخاصة على الصعيد الاقتصادي عبر فتح مجالات جديدة تحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. واتفق الوزيران كذلك على ضرورة مواصلة التنسيق بين مصر وأرمينيا في المحافل الدولية المختلفة. وأضاف حافظ أن الوزيرين تبادلا الرؤى حول مختلف التطورات بمنطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض الوزير شكري الجهود المصرية الرامية إلى التوصل لتسويات سلمية تحقق الاستقرار المنشود بالمنطقة. كما تناول الاتصال جهود مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والاتفاق على أهمية التعاون بغية احتواء تداعياته الاقتصادية والاجتماعية.

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