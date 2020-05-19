شكرا لقرائتكم خبر عن أسوشيتدبرس نقلاً عن نجل صالح كامل: صلاة الجنازة فى الحرم المكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية تصريحات عن عبد الله كامل، نجل الشيخ صالح كامل، رجل الأعمال السعودى الذى توفى أمس، الاثنين إثر إصابته بأزمة قلبية، إن صلاة الجنازة ستعقد بعد ظهر اليوم فى المسجد الحرام بمكة، رغم إغلاقه أمام الزائرين بسبب وباء كورونا.

وقالت الوكالة إن تصريحات عبد الله كامل، رئيس مجلس إدارة مجموعة دلة البركة، جاءت فى صحيفة عكاظ التى يشرف عليها، ورأت الوكالة أن حقيقة السماح بإقامة صلاة الجنازة فى الحرم يعكس أهمية ومكانة الشيخ صالح كامل فى السعودية.

وتحدثت الوكالة عن الإمبراطورية التى أسسها رجل الأعمال السعودى الراحل، وقالت إنها نمت من بداياتها المتواضعة فى أواخر الستينات، فى الوقت الذى كانت المملكة تستخدم فيه ثروتها النفطية للتطور السريع وتحتاج لشركات محلية لبناء الطرق السريعة والرق والمدن.

وعلى مر السنين توسعت الأعمال لتشمل عشرات الآلاف من الموظفين، وتضم شركات فرعية وحصص فى مجموعة من الشركات التتى تعمل فى مجالات مختلفة مثل تشغيل وصبانة المطارات والطرق والسياحة والإعلام والاتصالات وغيرها.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن و الأسى الشيخ صالح كامل أحد كبار المستثمرين العرب فى مجال الإعلام والذى وافته المنية فى وقت متأخر بالأمس، غفر الله له وأسكنه فسيح جناته، وأحسن الله عزاء أهله وذويه، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

Advertisements

وخيم على الوسط الفنى والاعلامى مساء أمس الاثنين، بعد وفاة الشيخ صالح كامل، وخاصة زوجته الإعلامية الكبيرة صفاء أبو السعود، حيث توفى زوجها بمنزله في الممكلة السعودية، بينما تلقت أبو السعود هذا الخبر الحزين هي وبناتها الثلاثة هديل وأصيل ونضير هنا أثناء تواجدهم في مصر.



جانب من تصريحات نجل صالح كامل التى نقلتها أسوشيتدبرس

ما ضاعف من حزن أبو السعود وبناتها الثلاثة أنهم لن يتمكن من المشاركة في تشييع جثمان الشيخ صالح كامل، بسبب توقف خطوط الطيران بالكامل نظرا لما يشهده العالم أجمع من مواجهة فيروس كورونا.

وقال المقربين من أسرة الفنانة والإعلامية الكبيرة صفاء أبو السعود، أنها تلقت الخبر منذ قليل وهى الآن في حالة إنهيار شديد، حيث توفى الشيخ صالح كامل بأزمة قلبية مفاجئة، حيث كان بصحة جيدة ولا يعانى من أى أعراض مرضية.