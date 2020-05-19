شكرا لقرائتكم خبر عن والدة الشهيد محمد صلاح إسماعيل: فخورة بتجسيد دور ابنى فى مسلسل الاختيار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت زينب محمد والدة الشهيد محمد صلاح آخر من استشهدوا فى معركة البرث وأحد أبطال هذه الملحمة فى تصريح خاص لليوم السابع أنها غير قادرة على متابعة مسلسل الإختيار ، ورؤية من يجسد دوره لصعوبة الموقف عليها والحزن الذى لم يفارقها، ولكنها فخورة جدا بتجسيد دور ابنها فى هذا المسلسل الناجح الذي يخلد ذكرى أبطال ضحوا من أجل الوطن، وتركوا وراءهم سيرة عطرة يفخر بها أبناؤهم وذويهم وأسرهم ومحافظاتهم وعائلاتهم التى ينتمون إليها.

وأضافت أن الشهيد شارك فى مداهمات وعمليات كثيرة برفقة الشهيد العقيد أحمد المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة بشمال سيناء، وسجلوا بطولات كثيرة ستحكى للأجيال القادمة.

وكان ابن أسيوط الشهيد محمد صلاح قد استشهد صباح يوم الجمعة 7 يوليو 2017، برفقة الشهيد العقيد أحمد المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة بشمال سيناء، حينما تصدوا للهجوم الإرهابى وزملاؤهم على كمين "البرث"، ليخلدوا ذكرى عطرة تظل تفوح عبر الأجيال.

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ولد البطل في 13 نوفمبر 1987، بمدينة أسيوط، تخرج من الكلية الحربية عام 2007، بدأ خدمته بالقوات المسلحة فى المنطقة الجنوبية العسكرية، ثم نقل إلى الجيش الثالث الميدانى عام 2009، ثم نقل إلى الجيش الثانى الميدانى عام 2013، وخدم فى سيناء عام 2015، وظل يخدم حتي استشهاد.

والشهيد البطل الرائد محمد صلاح إسماعيل، شارك في عملية حق الشهيد، كما شارك مع أبطال القوات المسلحة فى تطهير جبل الحلال من العناصر التكفيرية والإرهابية واستطاعوا إنهاء أسطورة جبل الحلال؛ وكانت آخر الكلمات التى كتبها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى هى " اللهم الشهادة الشهادة".

وكان الشهيد محمد صلاح، برفقة الشهيد العقيد أحمد المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة بشمال سيناء، حينما تصدوا للهجوم الإرهابى وزملاؤهم على كمين "البرث"، فجر يوم الجمعة 7 يوليه 2017.