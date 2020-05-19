شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بفنادق الحجر :سنعطى المبالغ المتبقية قسائم ليالى فندقية مفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف أحد مسئولى الفنادق بالقاهرة والتى تقدم خدمة الحجر الصحى للعائدين من الخارج أنه بعد صدور قرار وزارة الصحة بتخفيف مدة الحجر من 14 يوم إلى 7 أيام لمن يثبت خلوه من فيروس كورونا ويغادر الفندق ويستكمل مدة الحجر الباقية بمنزله وراغب فى إسترداد باقى المبلغ الذى دفعه فانه بالنسبة للركاب الذين قاموا بدفع مصاريف الحجر بمعرفتهم للفنادق فسيتم تقديم " قسائم ليالى فندقية" مفتوحة حتى شهر أغسطس القادم بمبالغهمً المتبقية كأسترداد لحقوقهم.

أما من قام بدفع الفلوس الخاصة بالحجر إلى شركات الطيران فستكون هى المخولة بالتعامل مع العملاء حسب ما سيتم الأتفاق عليه من قبل شركات الطيران والتى فى الغالب ستلتزم بالتعليمات الصادرة لها من قبل وزارة الطيران المدنى وسلطة الطيران.

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وكانت وزارةً الصحة قد أعلنت اليوم الثلاثاء بان مدة الحجر العزل الطبى للعائدين من الخارج تم إختصارها لمدة 7 أيام بدل من 14 يوم وذلك بالنسبة لكافة العائدين من الخارج بشرط إجراء تحليل للحالة إذا جاءت سلبية يقوم بأستكمال مدة الـ14 يوم بمنزله وفى حالة ثبوت إيجابية الحالة وظهور أعراض عليه يتم على الفور التعامل مع الحالة.

وقال المصدر أنه من المنتظر صدور منشور خلال الساعات القليلة القادمة مؤكدا أنه بدء سريان وتطبيق المعلومات الجديدة بالفعل سواء على العالقين الذين يقيمون بالفنادق أو المدن الجامعية المختلفة.