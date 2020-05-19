شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية ومجمع البحوث الإسلامية ينعيان الشيخ صالح كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رجل الأعمال السعودى الشيخ صالح كامل، الذى وافته المنية عن عمر يناهز 79 عامًا.

وقال مفتى الجمهورية: لقد اشتهر الشيخ صالح كامل بالمشاركة المستمرة فى الأعمال الإنسانية والخيرية، وله أياد بيضاء فى مساعدة الفقراء والمحتاجين.

وأوضح مفتى الجمهورية أن الشيخ صالح كامل اشتهر بعشقه لمصر والاستثمار فيها كما أشاد بالإصلاحات الاقتصادية التى أقرتها القيادة السياسية وبمعدلات التنمية فى مصر .

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وتوجه المفتى بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشيخ صالح كامل، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف رجل الأعمال السعودى ومؤسس مركز الاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر الشيخ صالح كامل، والذى وافته المنية أمس عن عمر ناهز 7 9عامًا.

وأكد المجمع، أن رجل الأعمال الراحل من أهم رجال الاقتصاد الإسلامى المعروفين وأسهم بدور كبير فى هذا الشأن، كما أنه له العديد من المساهمات الإنسانية والخيرية فى مختلف دول العالم.

وتقدم المجمع بخالص العزاء لأسرته ومحبيه فى العالم الإسلامى، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما قدمه من مساهمات فى صحيفة حسناته.