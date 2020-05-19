شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة بعد إصابة محافظ الدقهلية بكورونا: يجب تكاتف الجميع فى مجابهة الوباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية اثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن القيادات التنفيذية والشعبية ومواطني محافظة الجيزة يتمنون داوم الصحة والعافية لمحافظ الدقهلية وان يستعيد قواه ويتغلب علي الفيروس ليعود إلى عمله مجددا لاستكمال مسيرة العمل والعطاء لأبناء محافظة الدقهلية.

كما أكد محافظ الجيزة على تكاتف الجميع في مجابهة هذا الوباء لكى تتمكن بلدنا من العبور من ذلك الممر الصعب وتستكمل مسيرة التنمية.

وناشد محافظ الجيزة المواطنين بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التى أقرتها الدولة لمجابهة تفشي فيروس كورونا مع الحرص على ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعى والحد من أى تجمعات.

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وأصيب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بفيروس كورونا حيث لايزال داخل الاستراحة الخاصة به، ولم يتم نقله إلى الآن إلى أى من مستشفيات العزل، حيث يخضع الآن لبروتوكول العلاج الموضوع له من قبل وزارة الصحة، تحت إشراف أطباء مديرية الصحة، لللاعلاج من فيروس كورونا.

وأظهرت نتائج التحاليل التى أجريت للأفراد المخالطين له إلى سلبية الإصابة، وقد تم عمل تحليل لنائب المحافظ هيثم الشيخ، سعد الفرماوي السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير المساعد، وأفراد المكتب الخاص بالمحافظ

وكان محافظ الدقهلية صرح، لـ"الخليج 365"، أن نتيجة التحليل التى أجريت له كانت إيجابى، قائلا: الحمد لله انا بصحة جيدة، ولا توجد أى أعراض، وأضاف أنه بعد إصابة مدير إدارة شئون البيئة، تم اجراء تحليل لجميع الموجودين بالديوان، وظهرت نتائج التحليل عقب ذلك بإيجابية التحاليل الخاصة بى.

وأشار مختار إلى أنه يخضع إلى بروتوكول وزارة الصحة، ويتبع الإجراءات الصحية تحت اشراف مديرية الصحة ، كما تم إتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وتم تعقيم ديوان عام المحافظة، وأكد بأن باقى التحاليل الخاصة بالديوان العام كانت سلبية.