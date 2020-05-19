شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: منع دخول المواطنين ديوان محافظة الدقهلية إلا فى أضيق الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بعد ظهر اليوم اتصالا هاتفيا بهيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية وذلك فى إطار متابعته واهتمامه بتنفيذ الاجراءات الاحترازية حرصا على سلامة وصحة العاملين بديوان عام المحافظة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن نائب المحافظ أطلع وزير التنمية المحلية على تطورات الوضع داخل الديوان العام وما يتم اتخاذه من إجراءات منذ صباح اليوم حيث تم إجراء تعقيم وتطهير شامل لجميع الادارات والحجرات والمكاتب الرئيسية بديوان عام المحافظة.

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وقال نائب المحافظ إنه تقرر اتخاذ عدد من القرارات المهمة فى هذا الشأن تنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتشمل هذه القرارات عدم دخول المواطنين إلى الديوان العام خلال تلك الفترة إلا فى أضيق الحدود، هذا بالإضافة إلى التزام جميع العاملين المتواجدين بالمكاتب بارتداء الكمامة، مع تقليل أعداد الموظفين إلى درجة كبيرة.

وفى ذات السياق قال نائب المحافظ أنه تم استدعاء فريق الطب الوقائى بمديرية الصحة بالمحافظة، وذلك لإجراء التحاليل اللازمة لما يقرب من مائة فرد من العاملين بديوان عام المحافظة والاطمئنان عليهم، كما تم تم حصر عدد اخر من العاملين وأعداد كشوفات بأسمائهم وارقام تليفوناتهم ليكون فريق الطب الوقائى على تواصل مستمر معهم والتعرف على حالتهم أولًا بأول.

وأضاف نائب المحافظ انه تم اتخاذ كافة الإجراءات المشار إليها بالتنسيق والتعاون مع سعد الفرماوى السكرتير العام ومنال الغندور السكرتير المساعد والدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وقد نقل نائب محافظ الدقهلية إلى القيادات والعاملين بالمحافظة تحيات اللواء وزير التنمية المحلية واهتمامه البالغ بمتابعة الأوضاع أولا بأول داخل محافظة الدقهلية.