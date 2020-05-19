شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات مؤتمر شباب الباحثين بجامعة القناة تؤكد مواصلة البحث العلمى لمكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، أنه دوما ما يكمن في رحم المحنه منحه، فقط بالجد والاجتهاد واستغلال السواعد الفتيه من شباب الباحثين تُقتنص الفرص وتتحول الأزمه إلى بادره أمل.

وأضافت «هجرس»، أبرزت محنه Covid 19 قدره جامعه قناه السويس خاصة والجامعات المصرية عامة على مواصله مسيرة العطاء والبحث العلمي بصوره مشرفه، معلنه بذلك بدايه عهد جديد من رقمنه العلوم والتكنولوجيا.

جاء ذلك أثناء الجلسة الختامية لمؤتمر شباب الباحثين السابع والذي عقد بجامعة القناة في الفترة من ١٧ إلى ١٨ مايو تحت عنوان «رقمنه العلوم والتكنولوجيا»، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن جانبه أعلن الدكتور تامر حسنين مقرر المؤتمر عددا من التوصيات التي خرج بها المؤتمر وهي:

١.التأكيد على الانتظام في عقد المؤتمرات والمنصات التفاعلية لشباب الباحثين وورش العمل المختلفه في شتي الميادين العلميه لكل من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلبة من خلال التعلم الالكتروني وتوظيف التكنولوجيا في التعليم.

٢.التأكيد على أن رقمنه العلوم والتكنولوجيا لم تعد مجرد توجه من الممكن أن تتخذه المؤسسات التعليميه بل قد أصبح ضروره ملحه في ظل الوضع الراهن خصوصا مع تفشي جائحه كورونا والتي يجب التأكيد على تفعيلها في عقد المؤتمرات والتدريس وورش العمل المختلفه.

٣.حث المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها على مستوى الجامعه على وجه الخصوص على تفعيل برامج الفرق البحثية والتي تسمح بفتح سبل التعاون والتنسيق في كتابة المشاريع البحثية في المجالات المشتركة بين كليات الجامعة، بما يفيد تبادل الخبرات وتدعيم الباحثين بما توفره من مناخ ابداعي وابتكاري خلاق.

٤. السير قدما في خطى التحول الرقمي مع استمراريه الدفع في تحسين البنية التحتية المناسبة للتحول الرقمي بالجامعة، وجميع أجهزة الدولة مع ضرورة تركيز الاستثمارات المحلية والأجنبية على البنية التحتية التكنولوجية.

٥. فتح قنوات تواصل بين جامعة قناة السويس والمؤسسات التعليميه المختلفة المحليه منها والدوليه للاستفادة من تجارب الآخرين في توظيف التكنولوجيا المعلوماتيه.

٦. إجراء المزيد من الدراسات المتعلقة بإمكانيات ومدى فاعلية أشكال «تكنولوجيا المعلومات والاتصال» المتنوعة في مجال التعليم بما ينعكس على تطوير وتحسين أداء المنظومه التعليمية.

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٧. توجيه نظر مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني إلى وضع الآليات الملائمة لتحفيز شباب الباحثين وتبني الأبحاث العلميه ذات الصله بتطويرالصناعه والزراعة والصحة وتنميه المجتمع من خلال تقديم الدعم اللازم لتمويل هذه الأبحاث.

٨. تعزيز الحوار المفتوح بين شباب الباحثين بما يوفره المؤتمر من ظرف ملائم لتبادل الرؤى والتفاعل الإيجابي البناء بين نخبة من الشباب المتميز.

وأتم منسق المؤتمر مقدما خالص شكر وتقدير لجنه شباب الباحثين لقيادات جامعه قناه السويس وعلى رأسهم رئيس الجامعه الدكتوره ماجده هجرس على الدعم المستمر بكافه صوره لنجاح هذا المؤتمر.

وشارك في تنظيم المؤتمر الدكتور محمد أبوالنجا- كلية الزراعة- مقرر المؤتمر المساعد، وهدى فرج- أمين عام الجامعة المساعد- أمين لجنة شباب الباحثين.