شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تشارك في ندوة «وباء الكورونا: طبيعة تجارب اللقاح والدواء وتقنيات التحاليل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، بالندوة التي تنظمها مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات والبرامج الخاصة وبرنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الافريقية، التابعين لقطاع البحث الأكاديمي، تحت عنوان: «وباء الكورونا: طبيعة تجارب اللقاح والدواء وتقنيات التحاليل.. ودور الأدوات الثلاث في مصر»، برعاية الأستاذ الدكتور مصطفي الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية.

يُلقى المحاضرة أحد خبراء «مصر تستطيع»، الدكتور أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة بمؤسسة «اي إم إس» بولاية ميريلاند، الولايات المتحدة الأمريكية، وزميل سابق بهيئة سلامة الدواء الأمريكية، ويدير النقاش الدكتور شريف حماد، وزير البحث العلمي الأسبق.

وتشهد الندوة كلمة افتتاحية للسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، تتناول فيها جهود خبرائنا في الخارج في دعم البحث العلمي لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والحد من تداعياته

تناقش المحاضرة طبيعة فيروس كورونا المستجد وشراسته البيولوجية، ولماذا استنفر الفيروس المنظومات الصحية حول العالم. كما تناقش طبيعة اللقاح وتكوينه وتجاربه السريرية الجارية، بالإضافة إلى أهم فرسان الرهان للعلاجات الدوائية المختلفة وأيها أكثر توقعا للوصول للإجازة وميعاده المتوقع للتداول، كما تعرض المحاضرة التحاليل المجازة حتى الآن، واختلافها وقيمة كل منها في الادارة الميدانية للوباء.

وفي السياق ذاته، تستعرض المحاضرة الوضع الوبائي في مصر من منظور طبي وسبل التعامل معه من واقع التجارب الدولية الجارية، وتُبث مباشرًة عبر الصفحة الرسمية لمركز الدراسات والبرامج الخاصة.

Advertisements