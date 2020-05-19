مراكز المنيا تواصل أعمال النظافة والتطهير ضمن مبادرة «مع بعض هنقدر»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن بتفعيل مبادرة «مع بعض هنقدر» لتنفيذ أعمال الرش، والتطهير، ورفع المخلفات الصلبة، وتنفيذ أعمال النظافة والتجميل، بجميع مراكز ومدن محافظة، ضمن خطة المحافظة لتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بهدف خلق بيئة صحية نظيفة خالية من الفيروسات.
وأكد القاضي، على أهمية المشاركة، وتكاتف جميع الجهود بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية، والجهات المتخصصة، لتنفيذ تلك الأعمال باستمرار للقضاء على انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى ضرورة استغلال ساعات حظر تنقل المواطنين.
من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، أعمال مبادرة «مع بعض هنقدر» من خلال تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بقرية الصليبة، التابعة لمجلس مجلس قروي شوشة، كما واصلت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، إجراء أعمال الرش والتطهير، بقرية طمبدى.
وتابعت الوحدة المحلية لمركز العدوة، أعمال صرف المعاشات من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، بمكتب بريد عطف حيدر، بالإضافة إلى الاستمرار في أعمال النظافة، ورفع المخلفات بالوحدة المحلية لقرية الشيخ مسعود، كما تابعت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار، نظافة الطريق الدائري، ومدخل ابشاق وري الأحواض، والزرع، ورش الطريق، ورفع نقاط القمامة، بدائرة الوحدة المحلية ببني على، وبقرية ساقولا، بالإضافة لفض أحد الأسواق الاسبوعية.
وعلى صعيد متصل، نفذت الوحدة المحلية لقرية اتليدم، بمركز أبوقرقاص، حملة النظافة ورفع القمامة والمخلفات بطريق مصر أسوان الزراعي، حيث تم رفع القمامة من جميع الطرق الرئيسية والفرعية، بغرب ترعة الديروطية وطريق اتليدم النصر، وطريق الأقسام والعمارات السكانية وشارع اتليدم الرئيسي.
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