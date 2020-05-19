شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يعلن الإجراءات الوقائية والاحترازية من «كورونا» خلال عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن استعدادت المحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك تتضمن عدة إجراءات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورنا مع اتخاذ المحافظة الاحتياطات اللازمة.

وأضاف المحافظ، تشمل الإجراءات التوجيه لجميع رؤساء المدن بالمحافظة خاصة مدن الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح بالتنبيه على جميع القرى السياحية بنطاق المحافظة بعدم السماح بأي تجمعات داخل القرى السياحية، والإلتزام داخل الوحدات أثناء فترة الحظر وغلق الشواطئ الخاصة والعامة تماما طول اليوم .

وتابع، كذلك الحرص على التباعد وعدم السماح بإقامة أي مظاهر للاحتفال بعيد الفطر المبارك بالحدائق أو الشواطئ أوالقرى السياحية، والمرور الدوري عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم حيال المخالفين بالتنسيق مع عناصر الشرطة، والتنبيه على أصحاب القرى السياحية بعدم استخدام الشواطئ أو إقامة أي حفلات جماعية خلال فترة عيد الفطر المبارك، مع استمرار العمل بأجهزة الكشف بالماسح الحراري وأجهزة التطهير والتعقيم بمدخل بوابات الرسوم ومدخل المدن للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك منع دخول اتوبيسات الرحلات خلال أيام العيد.

وأوضح محافظ مطروح، أنه تم التشديد على جميع السائقين بمشروع المواقف الموحدة بالمحافظة، ومحطة اتوبيس غرب الدلتا ومحطة أتوبيس السوبر جيت، بعدم تحميل السيارات والخروج بها من المواقف إلا بإرتداء الكمامات، مع فرض غرامة 1000 جنيه على السائق الذي يحمل ركاب بدون كمامات، واحالته للمساءلة القانونية مع إلغاء التراخيص في حالة التكرار، مشيرا إلى استمرار غلق جميع المقاهي والكافيهات والكافتيريات والملاهي والنوادي الليلية أو ما يماثلها غلق كامل على مداراليوم، والتأكيد على عدم السماح بإقامة أي احتفالات بأعياد شم النسيم بالحدائق أو المتنزهات أو الشواطئ والتشديد على تطبيق المواطنين إجراءات الالتزام بفترة الحظر والمتابعة بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح.

وأضاف أن كل تلك الإجراءات تتم مع استمرار أعمال الرش والتطهير بجميع مدن المحافظة بمشاركة كافة الجهات المعنية سواء تنفيذية أو قوات مسلحة أو جميعات ومؤسسات اجتماعية بالمعدات والأفراد لتطهير المنشاءات والشوارع والوصول إلى جميع المناطق والتجمعات.

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