شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الدكتور حسام العطار أول رئيس لجامعة بنها بعد انفصالها عن «الزقازيق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غيب الموت، الثلاثاء، الدكتور حسام الدين العطار، أول رئيس لجامعة بنها عقب إعلان انفصالها عن جامعة الزقازيق في عام 2005.

ويعد «العطار» من مؤسسي الجامعة، وكان له دورًا كبيرًا في الارتقاء بها، وتحويلها من فرع إلى جامعة مستقلة.

وشهد مشوار الراحل العلمي والعملي الكثير من المحطات حيث كان عميدًا لكلية الطب البيطرى بنها ٩ سنوات متتالية (١٩٨٩-١٩٩٨) ثم مشرفًا عامًا على المدن الجامعية ببنها (١٩٩٩-٢٠٠١) ثم نائبًا لرئيس جامعة الزقازيق لفرع بنها (٢٠٠١-٢٠٠٥) ثم أول رئيس لجامعة بنها (٢٠٠٥ حتى بلوغه سن المعاش ٢٠٠٩).