شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات مواجهة كورونا حاضرة.. إعلان شروط الالتحاق برياض الأطفال بالبحيرة (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الثلاثاء، النشرة العام لقواعد القبول بمرحلة رياض الأطفال بمحافظة البحيرة ٢٠٢٠/٢٠٢١ في المدراس الرسمية عربى ولغات.

وقال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه تم التوجيه والتأكيد على قيام جميع الروضات بالإعلان عن شروط القبول والتقدم لمرحلة رياض الاطفال بأماكن بارزة بالمدرسة والادارة التعليمية على أن يتضمن الاعلان موعد البداية والنهاية وشروط القبول.

ويبدأ قبول طلبات الالتحاق للمستوى الأول والثانى برياض الأطفال في المدارس العربى واللغات خلال الفترة من أول يونيو وحتى أول يوليو ويتم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية أثناء التقديم وتشمل ارتداء الكمامات والقفازات وأن التقديم يكون في مكان مفتوح جديد التهوية وتقسم أماكن قبول الطلبات حسب المستوى لتقليل الزحام.

ولا يجوز تحويل الأطفال من الروضات الرسمى عربى إلى الروضات الرسمى لغات، بينما يمكن أن يتم تحويل أطفال الروضات الرسمية لغات للروضات الرسمى عربى بعد استيفاء شروط التحويل.

ويشترط لقبول التحويل في المستوى الثانى وجود أماكن شاغرة، ويوقع ولى أمر الطفل على إقرار بالتزامه بقبول نتيجة التنسيق حسب قواعد الكثافة المقررة، ويتم إعلان نتيجة التنسيق وتحديد اماكن قوائم الانتظار.

يتم أخذ إقرار على ولى الأمر بسداد قيمة المصروفات الدراسية خلال 10 أيام من إعلان نتيجة التنسيق وإلا سقط حق نجله في القبول، ولا يحق للطفل المقيد في أي إدارة تعليمة في Kg1 العام الجارى التقدم للقيد بنفس المستوى العام المقبل.

ويتم قبول الطلبات برياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات للأكبر سنًا فالأقل سنًا ولا يجوز أن يزيد عدد الأطفال في القاعة الواحدة عن 36 طفلاً وبالنسبة للمدارس الرسمية المتميزة لغات بإدارتى بندر دمنهور وأبوحمص لا يزيد عدد الأطفال عن 29 طفلاً، ويكون سن القبول من 4 إلى 6 سنوات، مع الالتزام بالتوزيع الجغرافى والمربع السكنى لولى الأمر بالمدارس الرسمية لغات.

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ويكون الحد الأدنى لسن القبول بالمستوى الأول من سن 4 سنوات وحتى 5 سنوات إلا يوم وفى المستوى الثانى من سنة م سنوات وحتى سن 6 سنوات إلا يوم، ويجوز النزول بالسن إلى 3 سنوات ونصف للمستوى الأول و4 سنوات ونصف للمستوى الثانى في حالة وجود فراغات بالأماكن منخفضة الكثافة وذلك بعد مرور شهر على بدء الدراسة ولا يجوز تحويل الطفل إلى روضات مرتفعة الكثافة.