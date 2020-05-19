شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلماني يتفقد «محور الزمر»: لن يضار أحد «المخالفين وغير المخالفين» (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل وفد من لجنتي النقل والإسكان بمجلس النواب لموقع تنفيذ مشروع محور ترعة الزمر، للوقوف على حقيقة الأوضاع والاستماع لكل الأطراف قبل أن تضع اللجنة توصياتها لمجلس النواب.

والتقى أعضاء اللجنة بممثلين عن أصحاب العقارات المجاورة والملاصقة للمشروع، والقائمين على تنفيذه.

ونفى عدد من أصحاب العقارات المجاورة للمشروع التزامه بخطوط التنظيم بدليل حصولهم على التراخيص اللازمة للبناء وإقامتها قبل الانفلات الأمني عقب ثورة ٢٥ يناير.

من جانبه، قال اللواء محمود نصار، رئيس جهاز التعمير والمسؤول عن تنفيذ المشروع، إنه سيتم التعامل مع المخالفين وغير المخالفين بحيث لا يضار أحد، وسيتم التعامل مع الحالات وفقا لما يصدر عن الحي فيما يخص استحقاقها للتعويض.

فيما أشار النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس الوفد البرلماني، إلى أن اللجنة أصرت على الحضور للمشروع والاستماع لكل الأطراف بعد انتهاء «هوجة السوشيال ميديا» تمهيدا لوضع توصياتها لمجلس النواب إزاء قضية شغلت الرأي العام وسكان منطقة تنفيذ المشروع.

وأضاف «حمودة» أن الدولة في تنفيذها لمشروع قومي لا يمكن اتهامها بالتعدي، لأنها تملك صلاحيات نزع الملكية وصرف التعويضات، والقيادة السياسية تعمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار.

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وفيما يخص مشكلات البناء المخالف وخطوط التنظيم، قال إنه طلب كل المستندات الخاصة بخطوط التنفيذ والترخيص من الحي والمحافظة والإسكان أصحاب الشكاوي.