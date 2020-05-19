شكرا لقرائتكم خبر عن «التعبئة والإحصاء»: 1388 أجنبيًا يعملون بالقطاع العام والحكومي خلال 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الجهاز المركزي للـتعـبئـة العـامة والإحصاء إجمالي عـدد العـاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام، الذي بلغ 1388 أجنبي (منهم 1233 ذكور بنسبة 88.8%، 155 إناث بنسبة 11.2% ) عام 2019 مقابل 975 أجنبي عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 42.4٪ ويرجع ذلك لزيادة عدد المشاريع الاستثمارية بمصر. .

وقال الجهاز في تقرير، الثلاثاء، إن الدول الأوروبية تمثل العدد الأكبر مـن إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام عـام 2019 حـيث بلغ 824 أجنبي بنسبة 59.4٪، تليهـا الـدول الآسيوية (غير العربية) بعدد 265 أجنبـي بنسبة 19.1٪. بينما تمثل الدول الإقيانوسية أقل الأعداد حـيث بلـغ عددهم 27 أجنبيًا فقط بنسبة 1.9٪.

وأشار التقرير إلى أنه «يمثل الأجانب الحاصلين على مؤهل جامعي العدد الأكبر حيث بلغ 1001 أجنبي بنسبة 72.1٪، يليهم الحاصلين على مؤهل أعلى من الجامعي بعدد 234 أجنبي بنسبة 16.9٪، ويمثل الأخصائيـون (أصحاب المهن العلمية) العدد الأكبر حيث بلغ 916 أجنبي بنسبة 66.0٪، يليهم كبار المسئولين والمديرون بعدد 307 أجنبي بنسبة 22.1٪، يليها الفنيون ومساعدو الاخصائيين حيث بلغ عددهم 125 أجنبي بنسبة 9٪ من إجمالي عدد الأجانب».

وأوضح الإحصاء أن «العـاملين الأجانب بالقطاع العام / الأعمـال الـعام يمثلون العدد الأكبر حيث بلـغ عددهم 707 أجنبي بنسبة 50.9 ٪ (معظمهم يعملـون بالشركة القابضة للغازات الطبيعية) يليهم العـاملين الأجانب بالهيئات العامة بعدد 521 أجنبيًا بنسبة 37.5 ٪ (معظمهم يعملون في الهيئة المصرية العامة للبترول وجامعة عين شمس)».