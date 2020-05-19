شكرا لقرائتكم خبر عن بوابات للتعقيم بمبنى ديوان عام محافظة شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة شمال سيناء عن توفير عدد 3 بوابات الكترونية للتعقيم لمواجهة أزمة كورونا .

وأكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن تلك البوابات تقوم بتعقيم الأفراد أثناء الدخول إلى ديوان عام المحافظة في العريش، وذلك في مواجهة أزمة كورونا وحفاظا على العاملين والمتعاملين مع المبنى من الاصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى اتباع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع الاصابة أو انتشار الفيروس، وذلك طبقا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية في هذا الشأن .

ومن جانبه، أعلن العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة أنه تم توزيع البوابات الثلاثة على مداخل مبنى الديوان العام للمحافظة حتى يمكن فحص جميع العاملين والمتعاملين مع المبنى وتعقيمهم .