مناقشة رسالة دكتوراه عبر الفيديو «كونفراس» بـ«آثار جنوب الوادى»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهدت كلية اﻷثار بجامعة جنوب الوادى مناقشة رسالة دكتوراة، عبر تقنية الفيديو «كونفيرانس»، للباحث محمود ابراهيم المدرس المساعد بقسم الآثار المصرية بجامعة الوادي الجديد. وذلك تحت رعاية الدكتور يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، الدكتور أحمد عكاوى نائب رئيس ااجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتوره هبه نوح نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب وأستاذ اللغة المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة القاهرة مشرفا ورئيس اللجنة،

والدكتوره إيمان ابوزيد عميد كلية الآثار بقنا وأستاذ الآثار المصرية بكلية الآثار جامعة جنوب الوادي مشرفا وعضوا، والدكتور محسن محمد نجم الدين أستاذ الآثار المصرية القديمة ووكيل كلية الآثار جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب عضوا مناقشاً، والدكتور أحمد خلف الله سفينة أستاذ اللغة المصرية القديمة المساعد بكلية الآثار جامعة الفيوم عضوا مناقشاً.

وحملت الرسالة عنوان «النصوص الهيراطيقية المسجلة على أربطة الموميا.. دراسة تحليلية لنماذج مختارة من المتحف المصري بالقاهرة» وقد حصل الباحث على درجة الدكتوراة بمرتبة الشرف الأولي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 12,764

تعافي 3,440

وفيات 645

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