شكرا لقرائتكم خبر عن «القوي العاملة»: حملات تفتيشية على 1326 منشأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية القوي العاملة بالغربية، بعمل حملات مشتركة بين مكاتبي التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة لـ 1326 منشاة، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم، وقد تم غلق 6 منشآت في نطاق المحلة الكبرى وطنطا لاكتشاف بعض الحالات بها وفرض الحظر على العاملين بها ومنحهم اجازات .

جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير القوي العاملة محمد سعفان، من مدير المديرية عن إنجازات أبريل الماضي، أوضح فيه فتحي دسوقي مدير المديرية انه تم الرد على 232 شكوى وردت من ديوان عام المحافظة والبوابة الالكترونية للشكاوى.

كما قامت المديرية، بمتابعة صرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من انتشار كورونا بالمحافظة، والتي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه تصرف على 3 أشهر لهذه الفئة، فضلا عن صرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة بالمديرية .

وأوضح أنه تم صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ 60 ألفا و276 مستحقا بالمحافظة، كما تم متابعة صرف المنحة الاستثنائية التي قررها وزير القوي العاملة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية وقدرها 500 جنيه لنحو 1277 عاملا بقيمة إجمالية 638 ألفا و500 جنيه، كما تم صرف منحة مولود لعاملين، و2000 جنيه مساعدة مالية لإجراء عملية جراحية لأحد العمال .