شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء تحليل سريع للصحفيين المخالطين لمحافظ الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى عدد من الصحفيين والإعلاميين بمحافظة الدقهلية، الثلاثاء، اختبارات سريعة لفيروس كورونا، عقب مخالطتهم لمحافظ الدقهلية أيمن مختار، خلال الفترة الأخيرة قبل الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا.

ووفر الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، جهاز لإجراء التحليل السريع لفيروس كورونا بإحدى الغرف الخاصة بمديرية الصحة لإجراء التحاليل بسهولة للمخالطين للمحافظ من الصحفيين وإعلامين بالدقهلية.

وانتقل عدد من الصحفيين والإعلامين بينهم محمود الحفناوي مصور «المصري اليوم» إلى مبني ديوان عام الصحة، وأجروا التحاليل اللازمة، بإدارة الطب الوقائي بالمديرية، وأثبتت جميعا سلبيتها للفيروس.

ووجه الصحفيون الشكر للدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، لاستجابته السريعة لإجراء التحاليل للصحفيين والإعلامين، موكدين مواصلة الجهود المشتركة بين مديرية الصحة والصحفيين ومراسلي الصحف والقنوات والمواقع من أجل صالح الوطن.