شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم سيدة عمرها 70 عامًا.. «صحة سوهاج»: تعافي 20 مصابًا بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج، عن تعافى 20 شخصا من المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وخروجهم من مستشفيات العزل وعودتهم إلى منازلهم، من بينهم سيدة عمرها «70 عاما»، تعافت من الإصابة بعد 5 أيام فقط من العلاج.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، اليوم، أن المتعافين 12 ذكور، و8 إناث، من مختلف الفئات العمرية، حيث تتراوح أعمارهم ما بين 7 سنوات إلى 70 عاما، لافتة إلى أن أعمارهم كالتالى: 3 حالات أعمارهم فوق «60عاما»، وحالتين «51 عاما» و«60 عاما»، و5 حالات ما بين «41 عاما» و«50 عاما»، و٣ حالات تتراوح أعمارهم ما بين «٣١ عاما» حتى «٤٠ عاما»، وحالتين «21 عاما» و«٣٠ عاما»، وحالتين «11 عاما» و«20 عاما» و٣ أطفال أعمارهم أقل من «١١ عاما».

وأشارت المديرية، إلى أنه من بين المتعافين سيدة تبلغ من العمر «70 عاما»، وتم عزلها بعد إصابتها بالفيروس بمستشفى العزل بأبوتيج، حيث تعافت خلال فترة العلاج التي لم تتجاوز 10 أيام، وتحولت نتيجة تحليل عيناتها من إيجابية إلى سلبية بعد 5 أيام فقط من العزل، وتم خروجها من المستشفى بعد التأكد من تمام تعافيها.

وكانت محافظة سوهاج، قد سجلت ما يزيد عن 100 حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد» بمختلف قرى ومراكز المحافظة، توفى منها 11 حالة جراء الإصابة بالفيروس.