شكرا لقرائتكم خبر عن «التسويق السياحي» بالأقصر يعد دراسة لبحث مستقبل القطاع بعد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعدت لجنة التسويق السياحى بالاقصر، دراسة لوزارة السياحة والاثار، لبحث ازمة القطاع السياحى بعد جائحة كورونا التي انتشرت بدول العالم وأوقفت السياحة وزادت من مشكلات العاملين في القطاع السباحى، وتقديم عدد من الحلول لمواجهة الازمة بعد كورونا وكيفية مواجهتها وتحقيق مكاسب للدولة والقطاع بعد عودة الرحلات الخارجية المقرر عودتها مستقبلا، وفق الاجراءات الاحترازية التي ستضعها الدولة للزائرين والقادمين اليها، حيث ان ٨٠٪؜ من الحجوزات التي كانت قائمة قبل كورونا تم تأجيلها ولم يتم الغائها، وهو ما يبشر بان الشركات مهتمة ببرامجها السياحية في مصر.

وقال الخبير السياحى، محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق السياحى بالاقصر، أن هذه الدراسة الهدف منها مواجهة الانخفاض المتوقع في أسعار الرحلات السياحية وزيادة الإنفاق اليومى للسائح بجانب مراعاة البعد الاجتماعى لجميع العاملين بمنظومة السياحة، موضحاً ان ذلك سيساهم في الاهتمام بسياحة الكيف وليس الكم التي نحتاجها في المرحلة القادمة لزيادة معدل الإنفاق اليومى للسائح، لافتاً إلى ان معدل الصرف اليومى للسائح خلال السنوات الثلاث الاخيرة ارتفع من ٣٠ دولار إلى ١٠٠ دولار في الليلة الواحدة، مؤكدا ان طرح الأفكار الجديدة مع وزارة السياحة والاثار، ومنها استغلال المناطق الاثرية والمقابر التي تم اكتشافها خلال العامين الاخيرين بالاقصر والمنيا وسوهاج، ووضعها على خريطة المزارات السياحية، بحيث يتم زيارتها ضمن البرنامج المحدد باسعار رمزية .

وتناولت الدراسة ضرورة فتح المناطق الاثرية بالبر الغربى ليلا لتعظيم المنتج السياحى، لزيادة معدل انفاق السائح حيث ان الاقصر واسوان لهما شخصية مستقلة في السياحة الثقافية، وهو ما ظهر واضحا في مشروع الهوية البصرية لمدينة الاقصر، مؤكدا ان الفترة الاخيرة شهدت تدريب عدد من العاملين في المناطق الاثرية والمطاعم والفنادق بالبر الغربى، بالتعاون مع اتحاد الشركات والتى تهدف إلى خلق نوع جديد من التعامل مع السياح ورفع الوعى لدى العمال في التعامل مع السياح عقب عودتها بجانب ان المحافظات ستشهد مجموعات سياحية صغيرة من ٨ إلى ١٥ فرد وهى السياحة الآمنة لمراقبة الجودة والصحة فيها.

كما ان الدراسة شددت على ضرورة الاستفادة من. جود ٧٠٠ فنان بالبر الغربى، يصنعون أعمالاً فنية ومنحوتات بمصانع الالباستر من خلال اقامة معارض في المنطقة يزورها السياح لشراء الهدايا مما تزيد من الإنفاق اليومى، بجانب استغلال المناطق الجديدة في السياحة الثقافية ومنها معبددندرة بمدينة قنا ووضعه ضمن مخطط الشركات السياحية، بالاضافة إلى وضع مدينة اسنا في برنامج الزيارات للرحلات النيلية بعد التطوير ورفع كفاءة المبانى التاريخية فيها ومنها وكالة الجداوى وحى القيصرية وأقدم معصرة زيوت والتى يقارب عمرها على ٦٠٠ عام بجانب معبداسنا، موضحاً ان هذه الاطروحات التي ضمتها الدراسة الهدف الرئيسي منها مواجهة كورونا وزيادة معدلات الإنفاق اليومى بعد التوجه العالمى في التعامل مع هذه الجائحة.