شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «مشروعات النواب» عقب إصابة حارس عمارتها بـ«كورونا»: أنا الحمد لله زي الفل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب عن كفرالشيخ، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمجلس، إنها عزلت نفسها وأفراد أسرتها منزليًا، وكذلك جميع من يقيم بالعمارة التي تقيم بها، بعد إصابة حارس الأمن بالعقار بفيروس كورونا المستجد، وحجزه بمستشفى العزل بالعجمي.

وأضافت «أبوسعد» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنها أمضت الـ14 يومًا فترة العزل الصحي المنزلي هي وأفراد أسرتها والمقيمين داخل العمارة، مشيرة إلى أن «التحاليل أكدت خلونا جميعًا من الفيروس، وصحتي زي الفل الحمد لله»، حسب قولها.

وأوضحت النائبة أن «الإصابة بهذا الفيروس يجب ألا يخجل منها أحد لأنه من عند الله، ولكن يجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على مجتمعنا ودولتنا»، مشيرة إلى أنها أطلقت مبادرة «شاركونا الحكاية.. عشان الحماية»، وطالبت أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بتبني المبادرة كحملة توعوية من فيروس كورونا المستجد، من خلال توثيق حالات الإصابة منذ بدايتها وحتى الشفاء وإعلانها على الجمهور وعلى شاشات التليفزيون ووسائل الإعلام.

وأوضحت أن «مضمون المبادرة يتلخص في إتاحة مساحة لمن أصيبوا بالفيروس في استعراض تفاصيل الأمر، وذلك من خلال توضيح كيفية الإصابة والإبلاغ والتعامل مع الإصابة وكذلك الأعراض التي يشعر بها المريض، ومراحل العلاج والإعاشة في العزل وكيفية الشفاء منه، بتسجيل شهادات وأفلام قصيرة وإعلانات وغيره»، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف إلى تحقيق عدة بنود، أبرزها تأكيد أن الإصابة بالفيروس ليس سبة أو وصمة عار ويجب إلا يكون ماده للتنمر، ما يشجع المصاب على الإعلان.

وتابعت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمجلس: «تهدف المبادرة كذلك إلى توعية المواطنين من أسباب الإصابة بالفيروس وأيضا خلق حالة وعي بأن الإصابة بالفيروس قريبة ما لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة، وهذه الحالة يجب أن تكون موجودة حتى يلتزم المواطنين بإجراءات التباعد والوقاية«.

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