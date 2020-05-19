شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: إضافة 50 ألف أسرة جديدة ضمن برنامج تكافل وكرامة قبل 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، عملية صرف مساعدات برنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة على مدار الساعة لضمان اتباع الإجراءات الاحترازية، لتجنب التكدسات ومنع انتشار فيروس كورونا حيث يتم الصرف من خلال 4000 مكتب بريد على مستوى الجمهورية لأكثر من 3 مليون أسرة حيث تم فى أول يومين للصرف تنفيذ حوالي 854 ألف حركة لمستفيدي تكافل وكرامة بإجمالى مبلغ 415 مليون و683 ألف جنيه.

وأكدت القباج ان الوزارة أعدت خطة لصرف تكافل وكرامة تضمنت البدأ في صرف مساعدات كرامة الموجهة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة على مدار يومين 16و17 مايو تم بدأ الصرف لأسر تكافل مع اتاحة الصرف لمستفيدي كرامة فى نفس الوقت.

وقالت القباج إن محافظات الصعيد تضم معظم مستفيدي تكافل وكرامة وأنه في شهر مايو تأتي محافظة المنيا كأكثر المحافظات المستفيدة من الدعم النقدى بقيمة تزيد على 161 مليون جنيه لحوالى 345 ألف أسرة.

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كما بلغ نصيب محافظة أسيوط حوالي 127 مليون جنيه يستفيد منها حوالى 280 ألف أسرة ثم محافظة سوهاج التي يصل الدعم المخصص لها هذا الشهر إلى حوالى 112 مليون جنيه لحوالى 246 ألف أسرة.

وأكدت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تسعى لمد مظلة الحماية الاجتماعي لتشمل أكبر عدد من الأسر وأن الوزارة حرصت خلال أزمة كورونا إضافة اسر جديدة للاستفادة من الدعم النقدي وصل إلى 160 ألف اسرة كما سيتم إضافة 50 ألف أسرة جديدة قبل 30 يونيو القادم ليصل إجمالى الأسر عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة 3.6 مليون أسرة تضم أكثر من 15 مليون فرد.

كما قدمت أوجه مختلفة للدعم سواء من خلال المواد الغذائية التى قامت الوزارة بتوفيرها من خلال الشراكة مع الجمعيات الأهلية أو صندوق تحيا مصر لمساعدة الأكثر احتياجاً على تجاوز الأزمة الحالية.