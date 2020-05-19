شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوافق على بدء التدريب عن بعد لبرنامج التمكين المهنى للمعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على بدء التدريب عن بعد للبرنامج الرقمى للتمكين المهنى للمعلمين المرشحين للترقية للعام 2020/2019، الذى ينقسم إلى فئتين (معلم - معلم أول) (معلم أول أ - معلم خبير)، بدءًا من 21 مايو 2020، فى إطار دعم التنمية المستدامة لأعضاء هيئة التعليم.

وقال الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين، إنه يجب اتخاذ كافة التدابير التى تساهم فى تيسير حصول المعلمين المرشحين للترقى على هذا البرنامج بفئتيه مما يدل على التوجه القوى للوزارة للتحول الرقمى.

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وطالبت الأكاديمية المهنية للمعلمين، المرشحين للترقى للعام 2020/2019 بالاستعداد لبدء مرحلة الحجز الإلكترونى، من خلال الموقع الرسمى للأكاديمية: http://pat.edu.eg/platform

وأوضحت، أنه يجب قراءة الإرشادات عند بدء الدخول على منصة التدريب عن بعد للأكاديمية؛ حيث أن تلك الإرشادات توجه المعلم إلى الاستخدام الأمثل للمنصة، منوهة إلى أهمية الالتزام بميعاد الحجز وفى حالة عدم تمكن المعلم من الحجز فى الميعاد المقرر بالجدول يستطيع أن يقوم بالحجز بداية من يوم 2 يونيو 2020؛ حيث سيتم الحجز لمن تخلف عن ميعاده.

ومن المقرر أن يبدأ التدريب من 15 يونيو 2020، ويستمر حتى نهاية مواعيد الحجز المتاحة على التطبيق.